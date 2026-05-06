Acque cancerogene in Campania chieste verifiche urgenti La polemica | La Regione sapeva da mesi

La Regione Campania ha richiesto alle Asl di avviare immediatamente controlli sanitari, ambientali e sulla filiera agroalimentare, a seguito della scoperta di sostanze cancerogene nelle acque sotterranee di più zone. La notizia ha generato polemiche riguardo a una possibile conoscenza preventiva da parte dell’amministrazione regionale, che, secondo alcune fonti, avrebbe avuto indicazioni sui rischi già da alcuni mesi. Gli enti coinvolti sono ora impegnati nelle verifiche sul territorio.