Acque cancerogene in Campania chieste verifiche urgenti La polemica | La Regione sapeva da mesi
La Regione Campania ha richiesto alle Asl di avviare immediatamente controlli sanitari, ambientali e sulla filiera agroalimentare, a seguito della scoperta di sostanze cancerogene nelle acque sotterranee di più zone. La notizia ha generato polemiche riguardo a una possibile conoscenza preventiva da parte dell’amministrazione regionale, che, secondo alcune fonti, avrebbe avuto indicazioni sui rischi già da alcuni mesi. Gli enti coinvolti sono ora impegnati nelle verifiche sul territorio.
La Regione Campania ha chiesto alle Asl di attivare con urgenza verifiche sanitarie, ambientali e sulla filiera agroalimentare dopo il ritrovamento di sostanze cancerogene nelle acque sotterranee di diversi territori campani. L’allarme riguarda soprattutto la presenza di tricloroetilene (Tce) e.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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