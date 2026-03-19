Epatite A 133 casi in Campania | la regione rafforza i controlli

In Campania sono stati segnalati 133 casi di Epatite A dall’inizio dell’anno, con un aumento recente delle infezioni nelle ultime settimane. La regione ha deciso di rafforzare i controlli sanitari per monitorare la situazione. Non sono state ancora annunciate misure specifiche o interventi aggiuntivi. I casi riguardano diverse aree della regione e sono stati comunicati alle autorità sanitarie locali.

In Campania sono stati registrati 133 casi di Epatite A dall’inizio dell’anno, con un recente incremento nelle ultime settimane. Una situazione che ha spinto la Regione Campania a disporre “un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione contro l’epatite A”. L’incremento dei casi, spiega in una nota la Regione, “richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e dell’informazione ai cittadini”. L’intervento regionale coinvolge i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica attivata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute, Settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica e veterinaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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