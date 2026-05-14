‘Acqua&Sapone’ verso la svolta | è caccia a un nuovo investitore

Durante la prima riunione del gruppo di lavoro dedicato alla reindustrializzazione del sito di Cesar, si è verificato un colpo di scena in merito alla vertenza ‘Acqua & Sapone’. La società è attualmente alla ricerca di un nuovo investitore, e l’incontro ha portato alla luce questa decisione. La questione riguarda il futuro dell’azienda e la possibilità di un cambio di proprietà, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

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Piancastagnaio (Siena), 14 maggio 2026 – Vertenza ’Acqua& Sapone’: colpo di scena durante la prima riunione del gruppo di lavoro per la reindustrializzazione del sito di Cesar di Casa del Corto. “Preso atto della impossibilità da parte del gruppo di dare continuità al magazzino di Piancastagnaio attraverso il loro impegno diretto – sottolinea Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali del presidente della Regione di Eugenio Giani –, abbiamo chiesto e ottenuto da parte di Cesar una più concreta disponibilità ad accompagnare e supportare il subentro di un nuovo soggetto, che dia continuità produttiva e occupazionale”. E poi: “Occorre prudenza, siamo ancora lontani da un’intesa definitiva – ha concluso Fabiani – ma riteniamo molto significativa questa apertura che avremo modo di verificare nei prossimi giorni”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Acqua&Sapone’ verso la svolta: è caccia a un nuovo investitore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il 7 Marzo da Acqua & Sapone con 20€ di spesa ricevi un regalo, io ti spoilero quale Notizie correlate Il caso Acqua&Sapone, nuovo tavolo di crisiPiancastagnaio (Siena), 20 aprile 2026 – La crisi di Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa minaccia la chiusura del sito di Piancastagnaio... Acqua&Sapone, l’azienda della logistica verso la chiusura del sito toscano. A rischio 56 posti di lavoroPiancastagnaio (Siena), 8 aprile 2026 – Si è tenuta oggi la prima riunione del tavolo di salvaguardia sull’azienda Logimer, richiesto dalle... Temi più discussi: ‘Acqua&Sapone’ verso la svolta: è caccia a un nuovo investitore; Vertenza Acqua&Sapone, proclamato lo sciopero. Domani il presidio in Comune; Giornata mondiale dell’igiene delle mani: la prevenzione semplice in cui il farmacista è decisivo; Vertenza Acqua&Sapone, l’azienda apre al subentro di un nuovo soggetto produttivo. BAGNO VENEZIA DI GIANNI ZANELLA - Results on X | Live Posts & Updates x.com ‘Acqua&Sapone’ verso la svolta: è caccia a un nuovo investitorePiancastagnaio (Siena), 14 maggio 2026 – Vertenza ’Acqua& Sapone’: colpo di scena durante la prima riunione del gruppo di lavoro per la reindustrializzazione del sito di Cesar di Casa del Corto. lanazione.it CESAR-ACQUA&SAPONE APRE ALL'INGRESSO DI UN NUOVO INVESTITORESi apre uno spiraglio per il futuro del sito Cesar di Piancastagnaio. Nel corso della prima riunione del gruppo di lavoro dedicato alla reindustrializzazione dello stabilimento, l’azienda ha ... oksiena.it