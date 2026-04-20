Il caso Acqua&Sapone nuovo tavolo di crisi

Il caso Acqua&Sapone torna al centro dell’attenzione con un nuovo tavolo di crisi regionale previsto per mercoledì 6 maggio alle 14 presso il Comune di Piancastagnaio. La situazione riguarda il rischio di chiusura del sito locale, che potrebbe avvenire entro il 31 maggio, a causa delle decisioni dell’attuale proprietà, Cesar spa. La discussione coinvolgerà rappresentanti istituzionali e aziende per analizzare la situazione e cercare soluzioni.

Piancastagnaio (Siena), 20 aprile 2026 – La crisi di Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa minaccia la chiusura del sito di Piancastagnaio entro il 31 maggio, sarà nuovamente al centro di un tavolo di crisi regionale che si svolgerà mercoledì 6 maggio alle 14 al Comune di Piancastagnaio. Saranno presenti il delegato della Regione per crisi occupazionali Valerio Fabiani, il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi, la presidente della Provincia Agnese Carletti, il presidente dell’Unione dei comuni dell’Amiata Valdorcia Niccolò Volpini, i sindaci del comprensorio amiatino con i sindacati. Sarà un momento importante e forse decisivo per capire se la Cesar voglia lasciare margini d’intesa alle parti sociali e soprattutto ai 56 lavoratori con le loro famiglie che stanno rischiando il posto di lavoro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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