Oggi si è svolta a Piancastagnaio una riunione del tavolo di salvaguardia riguardante l’azienda Logimer, richiesta dai sindacati e presieduta dal consigliere regionale incaricato di seguire le crisi aziendali. La discussione ha riguardato la possibile chiusura del sito toscano di Acqua&Sapone, con il rischio di perdere 56 posti di lavoro. L’incontro rappresenta il primo passo di un percorso volto a trovare soluzioni per la vicenda.

Piancastagnaio (Siena), 8 aprile 2026 – Si è tenuta oggi la prima riunione del tavolo di salvaguardia sull’azienda Logimer, richiesto dalle organizzazioni sindacali a Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per le crisi aziendali. La crisi. Logimer da anni gestisce la logistica per il marchio ‘Acqua & Sapone’ e ha sede in provincia di Siena, a Piancastagnaio: di recente è stata fusa e incorporata dalla società Cesar, che ha manifestato volontà di dismettere il sito senza proseguire l’attività nel territorio. Nel sito di Piancastagnaio lavorano 56 persone. "Inviteremo l’azienda al tavolo”. Spiega Valerio Fabiani: “Oggi la prima riunione si è tenuta tra istituzioni e organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua&Sapone, l’azienda della logistica verso la chiusura del sito toscano. A rischio 56 posti di lavoro

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