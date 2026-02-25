Ciclone Harry Regione | titoli di alcuni articoli non fondati le risorse per i primi ristori alle imprese sono sufficienti 

La piattaforma della Regione, attualmente attiva attraverso l’Irfis, è finalizzata esclusivamente all’erogazione del primo ristoro, in coerenza con quanto previsto dall’ordinanza nazionale di Protezione civile. Tale misura prevede l’assegnazione di 20.000 euro per ciascuna impresa. Ad oggi risultano circa 350 richieste presentate – dato ancora provvisorio, in attesa del consolidamento previsto entro venerdì – per un fabbisogno complessivo stimato intorno ai 7 milioni di euro, che sono già disponibili e che verranno erogati con tempestività nel giro di qualche giorno. E quindi non risponde al vero che le risorse non sono sufficienti. Diversamente,?per i danni alle imprese vi si farà fronte con risorse nazionali e regionali, ivi compresa la misura di sostegno agli investimenti che sarà discussa nella prima seduta utile di giunta. Si ricorda, inoltre, che la Regione ha già destinato 680 milioni di euro per far fronte alle emergenze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Ciclone Harry, pubblicato il bando della Regione per i ristori alle impreseLa Regione ha aperto il bando per i ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry.

Ciclone Harry: la Regione amplia i ristori anche alle imprese non costiereIl ciclone Harry ha causato danni alle imprese dell’entroterra siciliano, spingendo la Regione a intervenire.

