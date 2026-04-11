Infermiere accusato di omicidio la procura chiede il processo | Ha ucciso un anziano

Un infermiere è stato accusato di aver causato la morte di un anziano paziente presso l’ospedale di Argenta. La procura ha richiesto il rinvio a giudizio e il procedimento si avvia verso il tribunale. La vicenda riguarda un decesso sospetto avvenuto nel nosocomio ferrarese, che ha portato all’apertura di un’indagine e a una successiva richiesta di processo nei confronti dell’infermiere.

Ferrara, 11 aprile 2026 – Approderà a breve in tribunale la vicenda giudiziaria legata alla morte sospetta di un paziente all’ospedale di Argenta. La procura ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per l’infermiere 44enne lughese Matteo Nocera, imputato di vari reati tra cui l’omicidio di Antonio Rivola, 83enne ricoverato nel reparto di Lungodegenza del Mazzolani-Vandini. A seguito dell’istanza del pubblico ministero Barbara Cavallo, il tribunale ha fissato per il 25 maggio l’udienza preliminare davanti al giudice Giovanni Solinas. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacamatteo-brandimarti-morto-risucchiato-vasca-idromassaggio-aiut3887 Di cosa è accusato Matteo Nocera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infermiere accusato di omicidio, la procura chiede il processo: “Ha ucciso un anziano” La Procura di Milano chiede il processo per Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex Sophie CodegoniLa Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il deejay Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex compagna Sophie... Riccardo Claris ucciso a Bergamo, chiesto il processo per Jacopo De Simone: è accusato di omicidio aggravatoLa pm Maria Esposito ha chiesto il processo per Jacopo De Simone, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi e porto abusivo d'arma. Temi più discussi: Infermiere accusato di omicidio, la procura chiede il processo: Ha ucciso un anziano; Morti in ospedale ad Argenta: la Procura chiede il processo per l’infermiere; 'Omicidio di un anziano paziente e maltrattamenti', il 25 maggio l'udienza; Argenta, accusato di aver ucciso un paziente. Processate l’infermiere dell’ospedale. Infermiere accusato di omicidio, la procura chiede il processo: Ha ucciso un anzianoMatteo Nocera deve rispondere anche di maltrattamenti, falso e truffa. La difesa: Siamo sereni. Il 44enne lughese si trova agli arresti domiciliari, ma potrebbe far ritorno in cella ... ilrestodelcarlino.it Investì e uccise anziano nel Savonese, infermiera patteggia 8 mesiHa chiuso il procedimento con un patteggiamento a 8 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, Barbara Pace, l’infermiera della Asl 2 Savonese accusata di omicidio stradale per la ... primocanale.it Un infermiere di una cooperativa esterna è stato arrestato per aver provato a introdurre nel carcere di Opera (Milano) cellulari e contanti. Il “pacco” sarebbe stato destinato a un detenuto accusato di aver commesso oltre 30 furti in abitazione nel 2016 - facebook.com facebook