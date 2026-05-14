Accordi traditi e turni irregolari | i sindacati fermano i bus Stp per 24 ore

Da baritoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le segreterie territoriali di quattro sindacati hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per domenica 18 maggio, coinvolgendo tutto il personale dipendente della società di trasporto pubblico locale di Bari. La protesta nasce da accuse di accordi non rispettati e turni di lavoro irregolari. La decisione interessa i servizi di trasporto gestiti dalla società e potrebbe causare disagi ai pendolari della città.

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Le segreterie territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal di Bari hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per domenica 18 maggio, che coinvolgerà tutto il personale dipendente di Stp Spa Bari. Si tratta della seconda fase di una mobilitazione avviata con una prima astensione.🔗 Leggi su Baritoday.it

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