Accordi traditi e turni irregolari | i sindacati fermano i bus Stp per 24 ore

Le segreterie territoriali di quattro sindacati hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per domenica 18 maggio, coinvolgendo tutto il personale dipendente della società di trasporto pubblico locale di Bari. La protesta nasce da accuse di accordi non rispettati e turni di lavoro irregolari. La decisione interessa i servizi di trasporto gestiti dalla società e potrebbe causare disagi ai pendolari della città.

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