Rsa Villa degli Etruschi a Suvereto ripristinati i turni da 7 ore I sindacati | Risultato importante

La RSA Villa degli Etruschi a Suvereto ha riattivato i turni da 7 ore, interrompendo quelli di 12 ore. La decisione è stata comunicata dalla gestione dell’azienda Plancia Srl, secondo quanto riferito da rappresentanti sindacali. Marta Donato della Fp-Cgil Livorno e Simone Selmi dell’Usb hanno commentato questa modifica, definendola un risultato importante per i lavoratori.

Stop ai turni di 12 ore e ripristino di quelli da 6 ore e 45 minuti. Questa la decisione di Plancia Srl azienda che gestisce la rsa Villa degli Etruschi di Suvereto così come comunicato da Marta Donato (Fp-Cgil Livorno) e Simone Selmi (Usb). “Un risultato importate” lo definiscono i sindacati che da mesi si battevano per la tutela dei dipendenti operanti all’interno della struttura e della qualità dell’assistenza nei confronti degli ospiti anziani e delle persone fragili che si trovano all’interno della rsa. La nuova turnazione sarà ripristinata a partire dal prossimo 1 aprile. “Nelle settimane scorse - sottolineano Fp-Cgil e Usb - avevamo... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Suvereto | Rsa Villa degli Etruschi, sindacati preoccupati: "I lavoratori continuano a fare turni da 12 ore. Non sono robot"Usb e Fp Cgil seguono con attenzione la vertenza relativa all'organizzazione interna della struttura: "È giunto il momento che le istituzioni...

Leggi anche: Suvereto | Turni da 12 ore nell'Rsa Villa degli Etruschi, Fp Cgil e Usb: "L'azienda non riorganizza il lavoro, avanti con la vertenza"

Contenuti utili per approfondire Rsa Villa

Discussioni sull' argomento Suvereto | Rsa Villa degli Etruschi, sindacati preoccupati: I lavoratori continuano a fare turni da 12 ore. Non sono robot; No a turni di 12 ore nella Rsa, non sono robot; L’estensione del museo di Artimino Restaurati gli avori degli etruschi.

Inchiesta sulla Rsa Villa degli Ulivi: i tre indagati restano ai domiciliariConfermati dal gip di Cagliari Michele Contini gli arresti domiciliari per i tre indagati nell'inchiesta sulla vendita della Rsa Villa degli Ulivi a Monastir. Si tratta del consigliere regionale del ... unionesarda.it

La FNP CISL dell’Aquila e il coordinamento donne organizzano una visita alla casa di cura/RSA Villa del Carmine di Scoppito - facebook.com facebook

Rsa Villa degli Etruschi a #Suvereto, Donato ( #Fp #Cgi #Livornol) e Selmi (Usb): "No a turni di 12 ore, i #lavoratori non sono robot. Chiediamo risposte tempestive" x.com