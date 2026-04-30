Primo Maggio Udine tutte le informazioni sul concertone in piazza Venerio
Udine si appresta a ospitare la prima edizione di Primo Maggio Udine, un evento musicale gratuito in piazza Venerio che si svolgerà venerdì 1° maggio dalle 16:00 fino a mezzanotte. La manifestazione, dedicata alla Festa dei Lavoratori, prevede una scaletta di performance con artisti confermati sul palco e include divieti di accesso in alcune aree. Sono stati comunicati anche gli orari e le disposizioni per i partecipanti.
Ecco la scaletta, gli orari e i divieti. Sul palco confermati anche i coniugi Parelli Udine si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con la prima edizione di Primo Maggio Udine, il concertone gratuito in programma venerdì 1° maggio, dalle 16:00 a mezzanotte, in piazza Venerio. L’evento, aperto a tutte e tutti, nasce per unire musica, partecipazione e impegno civile, con una dedica speciale al tema della sicurezza sul lavoro e alla memoria di Lorenzo Parelli, lo studente friulano morto nel 2022 durante uno stage in azienda. L’iniziativa è promossa da una rete di realtà locali, sostenuta da CGIL, CISL, Legacoop FVG, Confcooperative FVG, Coop Alleanza 3.🔗 Leggi su Udine20.it
Notizie correlate
Udine avrà il suo concertone, Primo Maggio UdineUn grande evento gratuito animerà il capoluogo friulano in occasione della Festa dei Lavoratori: nasce Primo Maggio Udine, sostenuto da CGIL e CISL e...
Primo maggio: Geolier e La Niña tra le star del Concertone di Piazza San GiovanniPrimo maggio: Geolier e La Niña tra i grandi protagonisti del Concertone di Roma.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Primo Maggio Udine, tutte le informazioni sul concertone in piazza Venerio; Concertone del Primo Maggio, ecco il programma definitivo; Primo Maggio in Friuli Venezia Giulia, cortei in tutta la regione: a Udine debutta il concertone; Primo Maggio Udine svela la lineup: sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi Morti.
Annunciata al lineup del concerto del Primo Maggio a UdineSaranno i Tre Allegri Ragazzi Morti, tra i principali riferimenti della scena rock alternativa italiana, gli ospiti più attesi di Primo Maggio Udine, il concertone gratuito che animerà la città venerd ... udine20.it
Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggioLeggi su Sky TG24 l'articolo Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio ... tg24.sky.it
Primo Maggio a Udine, tutti gli artisti che suoneranno https://cityne.ws/PrimoMaggioLineup - facebook.com facebook