Udine si appresta a ospitare la prima edizione di Primo Maggio Udine, un evento musicale gratuito in piazza Venerio che si svolgerà venerdì 1° maggio dalle 16:00 fino a mezzanotte. La manifestazione, dedicata alla Festa dei Lavoratori, prevede una scaletta di performance con artisti confermati sul palco e include divieti di accesso in alcune aree. Sono stati comunicati anche gli orari e le disposizioni per i partecipanti.

Ecco la scaletta, gli orari e i divieti. Sul palco confermati anche i coniugi Parelli Udine si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con la prima edizione di Primo Maggio Udine, il concertone gratuito in programma venerdì 1° maggio, dalle 16:00 a mezzanotte, in piazza Venerio. L’evento, aperto a tutte e tutti, nasce per unire musica, partecipazione e impegno civile, con una dedica speciale al tema della sicurezza sul lavoro e alla memoria di Lorenzo Parelli, lo studente friulano morto nel 2022 durante uno stage in azienda. L’iniziativa è promossa da una rete di realtà locali, sostenuta da CGIL, CISL, Legacoop FVG, Confcooperative FVG, Coop Alleanza 3.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Primo Maggio Udine, tutte le informazioni sul concertone in piazza Venerio

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