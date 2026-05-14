Accomando a CagliariNews24 | Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane il riscatto di Kilicsoy è a rischio!

Orazio Accomando ha commentato la situazione attuale del Cagliari, sottolineando che c’è poca incertezza sulla conferma di Pisacane in squadra. Ha inoltre evidenziato che il riscatto di Kilicsoy potrebbe essere a rischio, senza fornire dettagli su eventuali motivi specifici. Il giornalista ha espresso la sua opinione sulla stagione del club, senza articolare giudizi personali o previsioni future, concentrandosi esclusivamente sui fatti relativi alle decisioni e alle possibilità di mercato.

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