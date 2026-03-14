Alla vigilia della partita tra Pisa e Cagliari, Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa, esprimendo dispiacere per l’assenza dei tifosi e annunciando che Mina e Kilicsoy possono partire dall’inizio. L’allenatore ha presentato le scelte per la 29ª giornata di Serie A 202526, evidenziando le condizioni dei giocatori e le opzioni a disposizione.

Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che» Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Pisa Cagliari: «Dispiace per l’assenza dei tifosi. Mina e Kilicsoy possono partire dal primo minuto» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Arrivabene allo scoperto: «Su Yildiz non ho meriti. Vlahovic era l’operazione da fare, posso dire questa cosa sul suo rinnovo»... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Pisa Cagliari: «Dispiace per l’assenza dei tifosi. Mina e Kilicsoy possono partire dal primo minuto»

Articoli correlati

Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Cagliari Lazio: «Folorunsho non sarà della partita, ecco come stanno Mina e Mazzitelli»Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Leao a CBS svela il clamoroso...

Cagliari, Pisacane in conferenza alla vigilia del Lecce: «Mina sta bene, ecco chi gioca al posto di Gaetano. Sulle simulazioni nel calcio…»Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Approfondimenti e contenuti su Pisa Cagliari

Temi più discussi: Pisa-Cagliari, Pisacane: Mina e Gaetano possono partire dal 1?, dispiace l’assenza dei nostri tifosi; Esposito squalificato per una simulazione inesistente in Cagliari-Como: la rabbia di Pisacane; SALA STAMPA | Pisacane dopo il Como; Pisacane: Folorunsho in attacco? Ecco perché! Esposito ha sofferto, sulla sua squalifica col Pisa….

Pisacane: Dovremo mostrare maturità a Pisa. Per noi è un match-pointIl tecnico rossoblù presenta la gara di domani tra Pisa e Cagliari, nella consueta conferenza stampa prepartita. calciocasteddu.it

Cagliari, mister Pisacane: Dobbiamo essere bravi a ferire il Pisa quando avremo la possibilitàNuova finale in programma per il Cagliari che domani scenderà in campo alla Cetilar Arena contro il Pisa. Questa mattina i rossoblù hanno. tuttomercatoweb.com

Hiljemark presenta Pisa-Cagliari L'allenatore del Pisa ha presentato il match contro il Cagliari, "Vural è recuperato, ma non è ancora pronto. Cuadrado in forse. Vogliamo vincere" - facebook.com facebook

Oggi le sedi IN di Cagliari, Padova e Pisa ospitano le Olimpiadi delle Neuroscienze, evento annuale SINS per studenti delle scuole superiori. Today the IN sites in Cagliari, Padua and Pisa host the Olimpiadi delle Neuroscienze, annual SINS event for high x.com