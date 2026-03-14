Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Pisa Cagliari | Dispiace per l’assenza dei tifosi Mina e Kilicsoy possono partire dal primo minuto

Da calcionews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della partita tra Pisa e Cagliari, Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa, esprimendo dispiacere per l’assenza dei tifosi e annunciando che Mina e Kilicsoy possono partire dall’inizio. L’allenatore ha presentato le scelte per la 29ª giornata di Serie A 202526, evidenziando le condizioni dei giocatori e le opzioni a disposizione.

Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che» Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Pisa Cagliari: «Dispiace per l’assenza dei tifosi. Mina e Kilicsoy possono partire dal primo minuto» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Arrivabene allo scoperto: «Su Yildiz non ho meriti. Vlahovic era l’operazione da fare, posso dire questa cosa sul suo rinnovo»... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa pisacane alla vigilia di pisa cagliari dispiace per l8217assenza dei tifosi mina e kilicsoy possono partire dal primo minuto
© Calcionews24.com - Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Pisa Cagliari: «Dispiace per l’assenza dei tifosi. Mina e Kilicsoy possono partire dal primo minuto»

Articoli correlati

Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Cagliari Lazio: «Folorunsho non sarà della partita, ecco come stanno Mina e Mazzitelli»Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Leao a CBS svela il clamoroso...

Cagliari, Pisacane in conferenza alla vigilia del Lecce: «Mina sta bene, ecco chi gioca al posto di Gaetano. Sulle simulazioni nel calcio…»Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Approfondimenti e contenuti su Pisa Cagliari

Temi più discussi: Pisa-Cagliari, Pisacane: Mina e Gaetano possono partire dal 1?, dispiace l’assenza dei nostri tifosi; Esposito squalificato per una simulazione inesistente in Cagliari-Como: la rabbia di Pisacane; SALA STAMPA | Pisacane dopo il Como; Pisacane: Folorunsho in attacco? Ecco perché! Esposito ha sofferto, sulla sua squalifica col Pisa….

pisa cagliari conferenza stampa pisacane allaPisacane: Dovremo mostrare maturità a Pisa. Per noi è un match-pointIl tecnico rossoblù presenta la gara di domani tra Pisa e Cagliari, nella consueta conferenza stampa prepartita. calciocasteddu.it

Cagliari, mister Pisacane: Dobbiamo essere bravi a ferire il Pisa quando avremo la possibilitàNuova finale in programma per il Cagliari che domani scenderà in campo alla Cetilar Arena contro il Pisa. Questa mattina i rossoblù hanno. tuttomercatoweb.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.