Accoltellato al cuore Migliorano le condizioni La famiglia del minore vuole chiedere scusa

Nella notte tra lunedì e martedì, una rapina si è svolta nella piazza principale della città, vicino ai locali più frequentati. Durante l’evento, un minore è stato accoltellato al petto e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono in miglioramento. La famiglia del ragazzo ha dichiarato di voler chiedere scusa per quanto accaduto. La polizia sta indagando sugli autori dell’aggressione.

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Un’intera città sotto choc per la violenta aggressione a scopo di rapina avvenuta nella notte fra lunedì e martedì nella centralissima piazza Mercatale, a due passi dalla movida cittadina. E la pesante consapevolezza che Iacopo Cerbai, vittima dell’aggressione, poteva rimetterci la vita. Invece è stato un miracolo: Cerbai, cameriere di 23 anni residente a Vaiano con la famiglia, è stato accoltellato al torace, il fendente ha raggiunto il cuore ma ce l’ha fatta. E’ stato operato di urgenza, prima al Santo Stefano e poi a Careggi per suturare la parte ferita. E’ stato in rianimazione e, ieri, accanto alla madre, che non lo ha lasciato un attimo da solo, è stato estubato e ha reagito bene: nonostante siano ancora molto gravi, le sue condizioni di salute sono in lieve miglioramento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accoltellato al cuore . Migliorano le condizioni. La famiglia del minore vuole chiedere scusa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Iacopo accoltellato al cuore, migliorano le condizioni del 23enne di Vaiano: “Orgogliosi del suo coraggio”Prato, 13 maggio 2026 – Sta meglio Iacopo Cerbai, il 23enne della Briglia, frazione del comune di Vaiano, che è stato accoltellato al cuore in piazza... Migliorano le condizioni della piccola della Famiglia nel bosco. Centellinate le visite dei genitori “controllati”Migliorano le condizioni di salute di Bluebell, la più piccola della Famiglia nel bosco, che resta ricoverata all’ospedale di Vasto, dove si trova da... Temi più discussi: Iacopo accoltellato al cuore, migliorano le condizioni del 23enne di Vaiano: Orgogliosi del suo coraggio; Accoltellato al cuore . Migliorano le condizioni. La famiglia del minore vuole chiedere scusa; Aggredito e accoltellato in piazza a Prato: 23enne in fin di vita. Fermati due uomini; Il ragazzo si vantava di aver accoltellato uno. Poi è andato in un bar. L’aggressione choc a Iacopo Cerbai. Accoltellato al cuore . Migliorano le condizioni. La famiglia del minore vuole chiedere scusaOggi il ragazzo comparirà di fronte al gip per l’interrogatorio di garanzia ma si avvarrà. Ricostruiti gli attimi drammatici dell’aggressione: la svolta grazie alle telecamere della zona. lanazione.it Iacopo accoltellato al cuore, migliorano le condizioni del 23enne di Vaiano: Orgogliosi del suo coraggioIl giovane della Briglia resta ricoverato, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Il messaggio del Comune alla famiglia: Ti aspettiamo presto a casa ... lanazione.it