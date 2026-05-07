Le condizioni di salute di Bluebell, la più giovane della famiglia nel bosco, sono in miglioramento. La bambina, ricoverata all’ospedale di Vasto da domenica a causa di una crisi respiratoria, riceve cure mediche. Le visite dei genitori sono state limitate e monitorate attentamente. La situazione sanitaria della piccola rimane sotto controllo, e le autorità seguono con attenzione gli sviluppi.

Migliorano le condizioni di salute di Bluebell, la più piccola della F amiglia nel bosco, che resta ricoverata all’ospedale di Vasto, dove si trova da domenica in seguito a una crisi respiratoria. Lo riferisce in un comunicato la Asl Lanciano Vasto Chieti. “Proseguono – si legge nella nota – le terapie che i medici hanno prescritto per curare in modo appropriato la patologia respiratoria da cui è affetta. Di probabile natura virale, fatto comune nei più piccoli specie in questo periodo”. Famiglia nel bosco, migliorano le condizioni della piccola ricoverata. “ La bimba – prosegue la Asl – è serena, riceve la visita dei genitori tutti i giorni e collabora con la maestra presente in reparto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migliorano le condizioni della piccola della Famiglia nel bosco. Centellinate le visite dei genitori “controllati”

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