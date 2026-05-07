Migliorano le condizioni della piccola della Famiglia nel bosco Centellinate le visite dei genitori controllati
Le condizioni di salute di Bluebell, la più giovane della famiglia nel bosco, sono in miglioramento. La bambina, ricoverata all’ospedale di Vasto da domenica a causa di una crisi respiratoria, riceve cure mediche. Le visite dei genitori sono state limitate e monitorate attentamente. La situazione sanitaria della piccola rimane sotto controllo, e le autorità seguono con attenzione gli sviluppi.
Migliorano le condizioni di salute di Bluebell, la più piccola della F amiglia nel bosco, che resta ricoverata all’ospedale di Vasto, dove si trova da domenica in seguito a una crisi respiratoria. Lo riferisce in un comunicato la Asl Lanciano Vasto Chieti. “Proseguono – si legge nella nota – le terapie che i medici hanno prescritto per curare in modo appropriato la patologia respiratoria da cui è affetta. Di probabile natura virale, fatto comune nei più piccoli specie in questo periodo”. Famiglia nel bosco, migliorano le condizioni della piccola ricoverata. “ La bimba – prosegue la Asl – è serena, riceve la visita dei genitori tutti i giorni e collabora con la maestra presente in reparto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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