Iacopo Cerbai, 23 anni di Vaiano, è in miglioramento dopo essere stato accoltellato al cuore in piazza Mercatale a Prato. L'aggressione è avvenuta al termine di una serata di lavoro, quando Cerbai ha cercato di difendere una collega da due giovani intenti a rapinare. Le sue condizioni sono considerate in miglioramento e i familiari si dicono orgogliosi del suo comportamento coraggioso.

Prato, 13 maggio 2026 – Sta meglio Iacopo Cerbai, il 23enne della Briglia, frazione del comune di Vaiano, che è stato accoltellato al cuore in piazza Mercatale a Prato al termine di una serata di lavoro, per difendere la collega aggredita da due giovani che volevano mettere a segno una rapina. La reazione della comunità. E a tirare un sospiro di sollievo è tutta la comunità che lo conosce, a partire dalla sindaca di Vaiano Francesca Vivarelli, che, a nome dell’amministrazione, scrive sui social: “Sono stati giorni di apprensione, sofferenza e sbigottimento per la nostra comunità. La preoccupazione per le condizioni di Iacopo e il rispetto...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iacopo accoltellato al cuore, migliorano le condizioni del 23enne di Vaiano: “Orgogliosi del suo coraggio”

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