Accoltella un 40enne per una battuta alla fidanzata | fermato egiziano

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato durante una lite scoppiata dopo una battuta rivolta alla sua fidanzata. L'aggressore, un uomo di 27 anni, è stato arrestato martedì con l'accusa di tentato omicidio. Il ferito è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono da chiarire. La vicenda si è verificata in un'area pubblica, dove sono intervenuti le forze dell'ordine per fermare l'aggressore e ricostruire quanto accaduto.

Sabato pomeriggio, a Corsico (Milano), un 27enne egiziano avrebbe accoltellato un 40enne salvadoregno dopo che quest’ultimo avrebbe fatto una battuta alla sua fidanzata. Lo riporta Milano Today, il quale aggiunge che il 40enne è finito in ospedale, mentre il 27enne è stato fermato martedì con l’accusa di tentato omicidio. Stando al sito di notizie, il 40enne sarebbe stato colpito all’addome e al torace. È stato soccorso dallo staff del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il presunto responsabile è stato individuato proprio grazie all’attività investigativa e, in particolare, alle testimonianze dei presenti e all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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