Accoltella un 40enne a Corsico per una battuta sulla sua fidanzata | 27enne arrestato per tentato omicidio

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato a Corsico lo scorso 9 maggio. La lite è scoppiata dopo che il 40enne aveva fatto dei commenti sulla fidanzata di un giovane di 27 anni. I carabinieri hanno arrestato quest'ultimo con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio si è verificato nel pomeriggio e le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le indagini. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate.

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I carabinieri di Corsico (Milano) hanno arrestato un 27enne per tentato omicidio. Sarebbe stato lui lo scorso 9 maggio ad accoltellare un 40enne, dopo che quest'ultimo aveva rivolto apprezzamenti alla fidanzata del giovane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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