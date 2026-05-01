Un giovane di 17 anni è stato ferito con un colpo di arma bianca a una gamba da un automobilista in provincia di Lecco. L’uomo, di 27 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Bergamo, dove si trova in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto dopo un episodio legato a una mancata precedenza.

Un 17enne è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Bergamo, dopo essere stato accoltellato ad una gamba un’automobilista. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calco, in provincia di Lecco. Nella notte l'aggressore, un italiano di 27 anni, si è presentato spontaneamente ai carabinieri, che lo hanno arrestato per tentato omicidio. A far scattare la violenza, secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, sarebbe stata una mancata precedenza tra il 17enne, che viaggiava a bordo di un ciclomotore, e il 27enne che era alla guida di una utilitaria di colore scuro. Dopo l'accoltellamento l’autista della vettura è fuggito.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Accoltella 17enne per una mancata precedenza, arrestato un 27enne per tentato omicidio in provincia di Lecco

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