Un uomo di 66 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver accoltellato la moglie con le forbici. La donna è riuscita a scappare e ha chiamato un taxi per raggiungere un luogo sicuro. In passato, la coppia aveva presentato diverse denunce a causa di minacce e violenze ripetute. La donna e il figlio avevano riferito alle forze dell’ordine di vivere sotto pressione, con aggressioni e insulti quotidiani. L’arresto è stato eseguito dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Avevano presentato più denunce perché le minacce e le violenze erano continue. La moglie e il figlio avevano raccontato più volte alle forze dell’ordine di vivere in un clima di terrore, segnato da aggressioni e insulti quotidiani. In una delle denunce, il figlio aveva riferito che il padre si era introdotto nella sua stanza brandendo un paio di forbici e urlando contro di lui. Le stesse forbici che mercoledì l’uomo avrebbe usato per colpire la moglie. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel rione Traiano, a Napoli. A ricostruire quanto accaduto è stata la stessa vittima, una donna di 65 anni. Poco dopo le 16, tra lei e il marito, 66 anni, sarebbe scoppiata l’ennesima discussione per motivi banali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accoltella la moglie con le forbici: la donna riesce a scappare in taxi. Arrestato 66enne a Napoli. Era stato denunciato

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