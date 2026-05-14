Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Napoli dopo aver colpito la moglie con un paio di forbici. L'episodio si è verificato in una abitazione della città, dove sono intervenuti i militari chiamati dai vicini di casa. La donna ha riportato ferite e è stata portata in ospedale per le cure del caso. L’uomo è stato subito trasferito in caserma e adesso si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri hanno arrestato un 66enne a Napoli per aver accoltellato la moglie con un paio di forbici. È successo mercoledì pomeriggio, quando i militari della stazione Rione Traiano insieme ai colleghi del reparto operativo di Bagnoli sono stati allertati sull’accaduto. Ora l’anziano deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Sua moglie è stata ferita al culmine dell’ennesima lite e l’allarme è scattato intorno alle 16:35, quando dal Pronto soccorso del San Paolo è partita una richiesta di intervento ai Carabinieri per una donna appena arrivata in ospedale. La vittima 65enne ha raccontato ai militari di aver subito l’aggressione del marito nell’abitazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Accoltella la moglie con le forbici: 66enne arrestato dai Carabinieri a Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Napoli, accoltella la moglie con forbici dopo lite: arrestato 66enne dai carabinieri al Rione TraianoDonna di 65 anni ferita con le forbici dal marito, arrestato dai carabinieri dopo l'intervento all'ospedale San Paolo.

Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enneNapoli, violenza domestica al Rione Traiano: ferisce la moglie con le forbici dopo mesi di minacce, arrestato un 66enne Napoli, l’ennesimo episodio...

Temi più discussi: Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enne; Delitto Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: Scontrino a Vigevano lo hai fatto tu; Tutta lavoro e casa. Tiziana Vinci pedinata per due settimane prima di essere uccisa; Avvelena la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un uomo a Pistoia · CosenzaChannel.it.

Un uomo di 66 anni è stato arrestato a Napoli dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate dopo aver accoltellato la moglie 65enne con delle forbici durante una lite domestica. La donna, ferita al petto, alla gamba e alla schie x.com

Accoltella la moglie con delle forbici dopo mesi di minacce e violenzeAccoltella la moglie con le forbici dopo mesi di minacce e violenze. E' accaduto a Napoli, nel Rione Traiano, dove è stato arrestato un uomo di 66 anni: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e ... rainews.it

Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enneHa accoltella la moglie con le forbici. Per questo un uomo di 66 anni è stato arrestato a Napoli per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La donna è stata ferita al culmine dell’ennesima li ... adnkronos.com