Una donna di 65 anni è stata accoltellata con delle forbici dalla moglie durante un violento diverbio all’interno dell’appartamento. La vittima è riuscita a scappare e a raggiungere l’ospedale in taxi, riportando ferite. Nell’abitazione sono stati trovati segni di sangue, mobili danneggiati e tracce di una violenza protrattasi nel tempo. Il figlio ha fornito dettagli sulle ripetute liti tra i genitori, che avevano ormai raggiunto un livello di escalation.

La 65enne è riuscita a fuggire e a raggiungere l’ospedale in taxi: nell’appartamento sangue, mobili distrutti e segni di una violenza che andava avanti da tempo. Ancora un grave episodio di violenza domestica a Napoli, dove una donna di 65 anni è stata aggredita dal marito al culmine di una lite degenerata in pochi minuti in una brutale aggressione con un paio di forbici da cucina. È accaduto nel quartiere Rione Traiano, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 66 anni con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’intervento dei militari della stazione Rione Traiano e della sezione operativa della Compagnia Napoli Bagnoli è scattato nel pomeriggio di ieri, dopo una richiesta arrivata dal pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Accoltella la moglie con le forbici dopo l’ennesima lite: il dettaglio emerso dalle denunce choc del figlio

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