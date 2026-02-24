Desio accoltella alla testa il padre durante una lite | 26enne arrestato per tentato omicidio

Un giovane di 26 anni ha ferito gravemente il padre con un coltello durante un litigio a Desio. La lite tra i due è degenerata quando il ragazzo ha colpito ripetutamente il genitore alla testa, provocando ferite serie. I vicini hanno chiamato subito le forze dell’ordine, che hanno arrestato il 26enne sul posto. La scena si è svolta in un’abitazione, creando grande preoccupazione tra gli abitanti della zona. La polizia indaga sulle cause dello scontro.

Desio (Monza e Brianza), 24 febbraio 2026 – Ha preso a coltellate il padre. Un ragazzo egiziano di 26 anni è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto tutto nella serata del 19 febbraio, quando i carabinieri della Stazione di Desio hanno arrestato in flagranza il 26enne di origine egiziana, residente in città. L'intervento era scaturito da una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 relativa a una violenta lite in corso all'interno di un'abitazione. Pochi istanti dopo, una familiare della vittima aveva richiesto l'immediato intervento dei militari, riferendo che il padre era stato ferito al culmine di un alterco.