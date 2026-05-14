Accadde oggi | 14 maggio nasce il Patto di Varsavia

Il 14 maggio 1955 fu firmato il Patto di Varsavia, un trattato di alleanza tra l’Unione Sovietica e sei paesi dell’Europa orientale, tra cui Ungheria, Romania, Polonia, Germania dell’Est, Cecoslovacchia e Bulgaria. Il documento, ufficialmente chiamato ‘Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza’, si presentava come una risposta alla NATO, istituita alcuni anni prima. La firma avvenne nella capitale dell’allora Repubblica Democratica Tedesca.

Il 14 maggio 1955 venne firmato il Patto di Varsavia tra Unione Sovietica, Ungheria, Romania, Polonia, Germania dell’Est, Cecoslovacchia, Bulgaria, Albania. Il nome esteso del patto era Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza e di fatto venne concepito come l’antitesi della NATO, dalla quale l’U era stata rifiutata, e nella quale, non a caso, la Germania dell’Ovest era entrata solo una settimana prima.Gli scopi perseguiti dall’alleanza erano sulla carta l’integrazione militare, la collaborazione politica e l’impegno alla difesa reciproca in caso di aggressione, ma il reale obiettivo dell’U era quello di rafforzare il controllo politico sui cosiddetti ‘Stati satelliti’ dell’est Europa, con i quali aveva già stretto accordi bilaterali.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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