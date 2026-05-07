Il 7 maggio si ricorda la nascita di Ferruccio Lamborghini, un imprenditore che si affermò nel settore della produzione di trattori. La sua attività si espanse in altri ambiti industriali, portandolo a creare un marchio noto nel settore automobilistico. La sua nascita segnò l'inizio di una storia che avrebbe portato alla realizzazione di vetture sportive di alta gamma, diventate simbolo di stile e potenza.

Ferruccio Lamborghini era un affermato industriale che costruiva principalmente trattori, ma anche caldaie e condizionatori, e non era affatto soddisfatto della sua Ferrari 250 GT. Un giorno decise di rivolgersi a Enzo Ferrari in persona per lamentarsi riguardo al cattivo funzionamento della trasmissione della sua auto, che assolutamente non lo soddisfaceva, dispensandogli consigli e cercando di insegnargli il mestiere. Per tutta risposta, Ferrari, orgogliosamente stizzito, gli disse: “Che vuol saperne di auto lei che guida trattori?”. Fu così che Lamborghini decise di provarci e di avviare in proprio la costruzione di un’automobile che fosse “perfetta anche se non particolarmente rivoluzionaria”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 7 maggio, nasce il mito Lamborghini

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