Abusi su una paziente paralizzata in clinica nella Valle Telesina Oss sospeso per un anno

Un operatore socio-sanitario è stato sospeso per un anno dopo essere stato accusato di aver compiuto atti di violenza sessuale aggravata su una paziente paralizzata in una clinica situata nella Valle Telesina, in provincia di Benevento. La decisione è stata presa dall’autorità competente nel corso delle indagini avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima. L’ente sanitario ha comunicato l’interruzione temporanea dell’attività lavorativa dell’uomo, che lavora nel settore da diverso tempo.

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