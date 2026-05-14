Abusi su paziente tetraplegica | sospeso OSS nel Beneventano

Un operatore socio-sanitario è stato sospeso nel Beneventano in seguito a un’indagine per presunti abusi su una paziente tetraplegica. L’accusa riguarda violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna ricoverata nel reparto di neurologia riabilitativa. L’indagine è in corso e al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. La disposizione di sospensione è stata adottata dalle autorità competenti nel rispetto delle procedure legali previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui