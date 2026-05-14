Abusi su paziente tetraplegica | sospeso OSS nel Beneventano
Un operatore socio-sanitario è stato sospeso nel Beneventano in seguito a un’indagine per presunti abusi su una paziente tetraplegica. L’accusa riguarda violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna ricoverata nel reparto di neurologia riabilitativa. L’indagine è in corso e al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. La disposizione di sospensione è stata adottata dalle autorità competenti nel rispetto delle procedure legali previste.
L’operatore socio-sanitario è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una degente del reparto di neurologia riabilitativa.. Nei giorni scorsi, all’esito di indagini coordinate da questa Procura, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio di ogni pubblico ufficio o servizio. Il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Benevento, dispone per la durata di dodici mesi la sospensione da qualsiasi attività inerente al rapporto di lavoro presso strutture sanitarie, con specifico riferimento alla qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS), nei confronti di un uomo residente nella Valle Vitulanese. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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