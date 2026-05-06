Dall' avviso di garanzia all' avviso di Cairanzia ?

Accadono cose strane nella palude italiana. Premessa doverosa: qui a Il Tempo alla libertà di stampa e di opinione crediamo per davvero e sempre, per chiunque e in qualunque contesto. Dunque, è liberissimo Il Corriere della Sera di mettere in prima pagina ciò che crede e le notizie che acquisisce (a proposito: da chi?). Allo stesso modo, però, siamo liberi pure noi di porci alcune domande sulle ragioni delle scelte del primo quotidiano italiano. Ieri mattina, sulla prima pagina del giornale milanese, compariva in enorme evidenza (tecnicamente si dice: spalla alta, in alto a destra) una notizia apparentemente neutra: i magistrati milanesi che...🔗 Leggi su Iltempo.it

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Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze; Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interim; Inchiesta arbitri, indagine si allarga? Arrivano nuovi testimoni. Le news sull'Inter.

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