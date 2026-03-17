Armando Cusani sindaco di Sperlonga condannato a 6 anni per corruzione | abusi edilizi sull'hotel di famiglia

Il sindaco di Sperlonga, Armando Cusani, è stato condannato a sei anni di carcere per corruzione. La sentenza riguarda anche l’abuso edilizio sull’hotel di famiglia, che non è stato oggetto di interventi da parte sua. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento giudiziario che coinvolge l’esponente politico. Cusani non ha effettuato modifiche o interventi sull’immobile.

Il sindaco di Sperlonga Armando Cusani è stato condannato a sei anni di carcere per corruzione. Non è intervenuto sull'hotel abusivo di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati John Alford trovato morto in carcere, l’attore di London’s Burning era condannato per abusi sessualiJohn Alford, attore della serie London's Burning e Grace Hill, è stato trovato morto in carcere. Inchiesta per corruzione al Comune di Sperlonga: in due ai domiciliariQuattro misure cautelari sono state eseguite nella mattina di oggi, giovedì 19 febbraio, dai carabinieri a Sperlonga nell’ambito di una inchiesta per... Tutto quello che riguarda Armando Cusani Temi più discussi: Processo Tiberio, domani nuova udienza a Latina; Latina, Carnevale sbaraglia il campo: il centrodestra riconquista la Provincia; Carnevale, prime parole da presidente: La Provincia sarà la casa di tutti i Comuni; PROVINCIA DI LATINA | Federico Carnevale nuovo presidente dell’ente di Via Costa. Sperlonga, il sindaco Armando Cusani condanato 6 anni di reclusioneSi è chiuso con quattro condanne il processo Tiberio. Armando Cusani è stato condanato 6 anni di reclusione, Isidoro Masi a 7 anni, Nicola Volpe 8 anni e ... ilmessaggero.it Armando Cusani, sindaco di Sperlonga, condannato a sei anni di carcere per corruzioneDopo nove anni arriva la sentenza dopo una camera di consiglio di circa nove ore. Al centro della vicenda l'albergo abusivo della famiglia del sindaco ... roma.corriere.it Sperlonga, il sindaco Armando Cusani condannato a 6 anni di reclusione - facebook.com facebook