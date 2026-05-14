Nell'Abruzzo è stata diramata un'allerta gialla per il fine settimana, con previsioni di piogge e sbalzi termici. Le temperature a Chieti subiranno variazioni tra venerdì e sabato, con un incremento previsto per il giorno successivo. Le precipitazioni sono attese iniziare venerdì pomeriggio e dovrebbero diminuire nella mattinata di domenica. La situazione meteorologica rimarrà monitorata dalle autorità competenti fino alla fine del weekend.

? Punti chiave Come cambieranno le temperature tra venerdì e sabato a Chieti?. Quando smetteranno esattamente di cadere le piogge previste per il weekend?. Quali zone della regione sono più a rischio per i temporali?. Come influenzerà il maltempo gli spostamenti e le attività all'aperto?.? In Breve Venerdì 15 maggio piogge a Chieti con 2mm e massime di 23°C.. Sabato 16 maggio precipitazioni di 9mm e calo termico a 19°C.. Domenica 17 maggio miglioramento meteo con cieli poco nuvolosi.. Allerta per pendolari e attività commerciali nelle zone di Chieti.. L’allerta gialla per rischio temporali colpirà l’Abruzzo nella giornata di venerdì 15 maggio, con precipitazioni attese su tutto il territorio regionale secondo quanto comunicato dal Centro funzionale d’Abruzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, allerta gialla: piogge e sbalzi termici nel weekend

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