Un uomo di 60 anni, attualmente in aspettativa come funzionario comunale, si presenta come candidato sindaco sostenuto da tre forze politiche: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Patto per il Nord. La sua esperienza si concentra su interventi riguardanti decoro urbano, lavori su asfalti e gestione del verde pubblico. La sua candidatura si inserisce nel panorama politico locale, con un passato di impegno amministrativo.

Marco Delorenzi, 60 anni, funzionario comunale in aspettativa, è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Patto per il nord. Delorenzi, lei è un funzionario comunale prestato alla politica, cosa porterà di diverso rispetto ai suoi colleghi? "L’operatività. Sono abituato ad agire per risolvere problemi e criticità". Di cosa necessita Cervia e qual è la priorità assoluta? "Decoro, manutenzioni stradali, marciapiedi, asfalti e cura del verde: sono priorità di tutto il territorio compresi forese e zone artigianali e industriali, penalizzate dalla mancanza di cura del passato". Urbanistica e riqualificazione del territorio, qual è la sua posizione? "Un deciso stop alla cementificazione con rigenerazione dell’esistente senza aumenti di cubature.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Abituato ad agire sui problemi. Decoro, asfalti e verde le priorità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

"Video diffamatorio sui social, pronti ad agire""Su TikTok gira un video in cui si sostiene che Porto Recanati sia la città più pericolosa delle Marche.

Viabilità a Bivongi, Versace: "Mi farò carico dei problemi, sono abituato metterci la faccia"Il sindaco Metropolitano facente funzioni è intervenuto a una assise pubblica sulle questioni che interessano il territorio Sono le parole del...

Argomenti più discussi: Abituato ad agire sui problemi. Decoro, asfalti e verde le priorità; Non è solo un romanzo: perché la verità de 'Il giorno della civetta' di Sciascia fa ancora paura a sessant'anni di distanza; Dimenticate Squid Game: Lee Byung-hun torna alle arti marziali con un progetto ambizioso; Benevento, Della Morte torna da ex a Vicenza e attende segnali per il futuro.

Abituato ad agire sui problemi, decoro, asfalti e verde le prioritàMarco Delorenzi, candidato di centrodestra: Bisogna risolvere il decadimento del modello turistico ... msn.com