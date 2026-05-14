Abituato ad agire sui problemi Decoro asfalti e verde le priorità
Un uomo di 60 anni, attualmente in aspettativa come funzionario comunale, si presenta come candidato sindaco sostenuto da tre forze politiche: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Patto per il Nord. La sua esperienza si concentra su interventi riguardanti decoro urbano, lavori su asfalti e gestione del verde pubblico. La sua candidatura si inserisce nel panorama politico locale, con un passato di impegno amministrativo.
Marco Delorenzi, 60 anni, funzionario comunale in aspettativa, è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Patto per il nord. Delorenzi, lei è un funzionario comunale prestato alla politica, cosa porterà di diverso rispetto ai suoi colleghi? "L’operatività. Sono abituato ad agire per risolvere problemi e criticità". Di cosa necessita Cervia e qual è la priorità assoluta? "Decoro, manutenzioni stradali, marciapiedi, asfalti e cura del verde: sono priorità di tutto il territorio compresi forese e zone artigianali e industriali, penalizzate dalla mancanza di cura del passato". Urbanistica e riqualificazione del territorio, qual è la sua posizione? "Un deciso stop alla cementificazione con rigenerazione dell’esistente senza aumenti di cubature.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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