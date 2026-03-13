Video diffamatorio sui social pronti ad agire

Un video diffuso su TikTok sostiene che Porto Recanati sia la città più pericolosa delle Marche. La clip mostra immagini e affermazioni che puntano a questo giudizio. La diffusione del video ha attirato l’attenzione di chi vive e visita il centro marchigiano, portando a una crescente discussione sul contenuto condiviso. Le autorità stanno valutando le azioni da intraprendere in risposta alla diffusione del materiale.

"Su TikTok gira un video in cui si sostiene che Porto Recanati sia la città più pericolosa delle Marche. Abbiamo segnalato la cosa all'amministrazione comunale e siamo disponibili a collaborare per qualsiasi azioni che tuteli il buon nome del nostro paese". È quanto denunciano Alessandro Rovazzani e Maria Grazia Nalmodi, entrambi consiglieri comunali del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26. Ieri mattina i due esponenti dell'opposizione hanno mandato una segnalazione scritta al sindaco Andrea Michelini, allegando il video incriminato, che nel frattempo è stato visualizzato da svariati concittadini. "Mercoledì ci è stato inoltrato un...