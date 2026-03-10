La frangia torna sotto i riflettori delle passerelle Primavera Estate 2026 | ecco i modelli da scoprire e copiare nei prossimi mesi

La frangia torna in primo piano sulle passerelle della collezione PrimaveraEstate 2026, con diversi modelli presentati dai designer. Tra le proposte ci sono tagli pieni e precisi, versioni a tendina, soluzioni laterali e varianti volutamente irregolari. Le creazioni sono state esposte durante le sfilate e saranno disponibili nei negozi nei prossimi mesi.

La frangia capelli torna sotto i riflettori delle passerelle PrimaveraEstate 20 26. Non esiste però un'unica versione dominante: i designer la reinterpretano in modi diversi, dal taglio pieno e preciso alla variante a tendina, fino a soluzioni laterali o volutamente irregolari. Qualche esempio? La frangia a tendina ondulata di Zimmermann avvolge il viso con morbide onde centrali aperte. Fluida e naturale, valorizza tagli scalati o lunghi, conferendo leggerezza e un'allure spontanea, boho e femminile. L'interpretazione asimmetrica di Dries Van Noten rompe la linea frontale con ciocche più lunghe da un lato e più corte dall'altro. Movimento e dinamismo caratterizzano tagli destrutturati, creando un effetto anticonvenzionale e contemporaneo.