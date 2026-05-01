Per la primavera estate 2026, i vestiti da cerimonia con abiti drappeggiati sono tra le scelte più popolari. Questi modelli, pensati per matrimoni e occasioni speciali, sono progettati per nascondere piccole imperfezioni e offrire un aspetto raffinato. I tessuti scelti e le linee morbide contribuiscono a creare un look elegante e senza tempo, adatto a diverse silhouette e preferenze di stile.

Perché optare per questo capo? Perché, se scelto correttamente, è in grado di valorizzare qualsiasi fisicità, dalle shape longilinee fino alle più curvy. I drappeggi sono degli elementi strategici: parliamo di pieghe morbide e piccole increspature che vengono generalmente posizionate su pancia e fianchi, perfette per camuffare eventuali imperfezioni e valorizzare con eleganza la silhouette. Non a caso, anche sulle passerelle PE2026 gli abiti drappeggiati si sono imposti con decisione: da Chanel a Elie Saab, sono tante le maison di lusso che hanno inserito questa tipologia di vestito in collezione. Per essere certe di non sbagliare, meglio affidarsi a modelli scivolati e non troppo aderenti, che non costringono eccessivamente le forme.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Abito cerimonia drappeggiato, i modelli per la primavera estate 2026

DALLA MILANO FASHION WEEK LE COLLEZIONI PRIMAVERA ESTATE 2026

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