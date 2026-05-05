Le foto del magnifico delfino comune raro nel Mediterraneo | lo abbiamo incontrato alle Azzorre

Durante un'escursione alle Azzorre, sono state scattate diverse foto a un delfino comune, un cetaceo che raramente si avvicina alle coste del Mar Mediterraneo. Questo esemplare è stato avvistato più volte in acque profonde della zona. Le immagini mostrano chiaramente le caratteristiche fisiche dell'animale, che si distingue per la sua corporatura snella e il colore grigio chiaro.

Il bellissimo delfino comune, nonostante il nome, è un cetaceo molto raro nel Mar Mediterraneo. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo e fotografarlo più volte alle Azzorre. Le immagini e la descrizione della specie.🔗 Leggi su Fanpage.it

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