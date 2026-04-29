Il Tribunale dei minori di Venezia ha firmato un documento datato 19 luglio 2024 che riconosce come valida in Italia l’adozione del figlio di Nicole Minetti. Secondo il tribunale, il minore si trovava in uno stato di abbandono. La decisione conferma l’efficacia legale dell’adozione e permette alla famiglia di proseguire con le pratiche di riconoscimento del rapporto genitoriale nel paese.

È il Tribunale dei minori di Venezia che con un documento datato 19 luglio 2024 ha dichiarato «efficace» in Italia l'adozione del figlio di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, già certificata nel febbraio del 2023 dal tribunale uruguayano di Maldonado. Il documento, che Libero pubblica sulle sue pagine, riporta il «presupposto che il minore» in questione «si trovava in stato di abbandono sin dalla nascita, con separazione definitiva dai genitori biologici i quali sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale». «Minore in stato di abbandono» Nel decreto, pubblicato dal quotidiano, si legge che Minetti e Cipriani «sono...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Minetti, ecco il documento del Tribunale di Venezia che dà l'ok all'adozione: «Minore in stato di abbandono»

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