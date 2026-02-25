Via Montepellegrino in uno stato di totale abbandono

Segnalo lo stato di totale abbandono in cui versa via Montepellegrino, una situazione che ha superato ogni limite di decenza e dignità urbana. Le foto mostrano solo una piccolissima parte di quello che i residenti e i passanti sono costretti a vedere (e calpestare) ogni giorno. Proprio pochi giorni fa abbiamo assistito alla visita in pompa magna dell'Assessore Tamajo e del Sindaco Lagalla al Mercato Ortofrutticolo. Li abbiamo sentiti parlare con entusiasmo di "riammodernamento", di investimenti e di grandi progetti per il futuro della struttura. Peccato che, una volta usciti dai cancelli del Mercato, la realtà sia un’altra: una distesa di scarti vegetali lasciati a marcire sul marciapiede, trasformato in una discarica a cielo aperto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

