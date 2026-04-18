Fregene giro di vite contro i rifiuti abbandonati | individuati alcuni responsabili

A Fregene, nel territorio comunale, sono state avviate nuove operazioni di controllo per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Durante le attività sono stati individuati alcuni responsabili che saranno sottoposti a procedimenti legali. Le forze dell’ordine continuano a monitorare le zone interessate, con l’obiettivo di ridurre i comportamenti illeciti e mantenere l’area più pulita. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane.

Fiumicino, 18 aprile 2026 – Proseguono nel territorio comunale le attività di controllo contro l’ abbandono dei rifiuti. Dopo gli interventi eseguiti nei giorni scorsi in via della Torre Clementina, questa mattina le verifiche si sono concentrate nella zona di Fregene. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Locale, in collaborazione con la ditta incaricata del servizio di igiene urbana e con il supporto dell’ Assessorato all’Ambiente. Nel corso dei controlli mirati, alcuni responsabili sono già stati individuati e verranno sanzionati come previsto dalla legge. L’amministrazione ricorda inoltre che l’abbandono dei rifiuti costituisce un reato penale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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