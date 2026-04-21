Nelle campagne di Noviglio sono stati trovati numerosi pneumatici abbandonati, e le forze dell'ordine hanno individuato e fermato le persone ritenute responsabili di questa discarica abusiva. L'episodio si era verificato pochi giorni prima e si temeva potessero ripetere l’azione. La scoperta è stata fatta durante i controlli di routine nel territorio, portando all’identificazione di chi aveva compiuto l’abbandono.

Gaggiano (Milano), 21 aprile 2026 – Sono stati identificati e fermati i responsabili di un ingente abbandono di pneumatici avvenuto nei giorni scorsi nelle campagne di Noviglio. Si tratta di tre persone – due uomini e una donna, tutti di cittadinanza romena – intercettate mentre stavano per compiere un nuovo scarico abusivo. https:www.ilgiorno.itmilanocronacala-proposta-delle-sentinelle-14d7df68 Determinante si è rivelato il lavoro “certosino” della polizia locale dei Fontanili, che attraverso un’attenta attività investigativa è riuscita a risalire alla targa del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti. Grazie al sistema dei portali di lettura targhe, il furgone è stato individuato in transito e segnalato alle pattuglie sul territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pneumatici abbandonati nelle campagne di Noviglio, individuati i responsabili. Stavano per colpire ancora

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