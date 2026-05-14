Nel primo trimestre, A2A ha registrato un utile di 221 milioni di euro, con una leggera diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha anche aumentato gli investimenti, mentre i ricavi sono cresciuti grazie a una domanda stabile e a prezzi delle commodities soggetti a volatilità. Il contesto geopolitico ha influenzato i mercati, determinando oscillazioni più evidenti nei prezzi e nei margini di vendita. I dati indicano un andamento positivo, nonostante alcune sfide esterne.

A2A ha chiuso il primo trimestre con un utile in leggero calo, per effetto di un contesto geopolitico difficile che ha provocato una certa volatilità dei prezzi delle commodities, mentre crescono i ricavi a conferma del buon andamento della domanda. Il gruppo ha anche proseguito gli investimenti programmati, pari a 315 milioni di euro nel trimestre, in crescita del 4% sul corrispondente periodo del 2025, di cui circa il 70% destinato a progetti di sviluppo per il potenziamento ed efficientamento delle reti di distribuzione elettrica, alla realizzazione di asset fotovoltaici e alla crescita dei business della Circular Economy. Il 66% degli investimenti risulta ammissibile ai fini della Tassonomia Europea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - A2A: utile 1° trimestre a 221 milioni e investimenti in crescita

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