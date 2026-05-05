Ferrari | utile 1° trimestre sale a 413 milioni di euro

Nel primo trimestre dell'anno, Ferrari ha registrato un utile di 413 milioni di euro, con ricavi e redditività in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I risultati sono stati in linea con le previsioni per il 2026 e sono stati sostenuti da tutte le aree di business, nonostante le difficoltà legate al contesto geopolitico. La casa automobilistica ha confermato la traiettoria di crescita prevista per i prossimi anni.

Risultati in crescita per Ferrari, che ha chiuso il 1° trimestre con ricavi e redditività in aumento ad una cifra, in linea con la traiettoria delineata dalla guidance 2026 e sostenuta da tutte le dimensioni di business, nonostante il difficile contesto geopolitico. Risultati che beneficiano dell’arricchimento del portafoglio prodotti e della domanda di “personalizzazioni” e che sono stati raggiunti in vista dell’attesissimo lancio della ferrari Luce. “Il mix di prodotto ulteriormente arricchito e la domanda costante di personalizzazioni hanno contribuito ai solidi risultati che presentiamo oggi”, ha affermato il CEO di Ferrari Benedetto Vigna, aggiungendo “con tali performance e con un portafoglio ordini che si estende ulteriormente verso la fine del 2027, confermiamo la nostra guidance per il 2026”.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ferrari: utile 1° trimestre sale a 413 milioni di euro Notizie correlate Crédit Agricole in Italia: oltre 6 milioni di clienti e utile netto a 525 milioni di euro nel primo trimestre 2026Nel primo trimestre 2026 il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha conseguito un utile netto pari a 525 milioni di euro, confermando il Paese come... I risultati di Credit Agricole nel primo trimestre del 2026: l'utile netto a 525 milioni di euroLa banca comunica i risultati del primo trimestre 2026 del gruppo Crédit Agricole in Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ferrari, ricavi +3% a 1,8 miliardi nel primo trimestre, 413 milioni l'utile; UniCredit record nel trimestre, utile a 3,2 miliardi e alza i target; Titoli sotto la lente a Piazza Affari: Unicredit, Stellantis; UniCredit, i conti del 1° trimestre 2026 e il confronto con il consensus. Ferrari: utile 1° trimestre sale a 413 milioni di euroLa casa d’auto riposta risultati in crescita e conferma la Guidance 2026 nonostante il contesto incerto e la crisi in Medioriente ... quifinanza.it Ferrari, ricavi +3% a 1,8 miliardi nel primo trimestre, 413 milioni l'utileNel primo trimestre 2026 Ferrari ha messo a segno ricavi netti pari a 1.848 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente (+6% a cambi costanti), un utile operativo (Ebit) di 548 mil ... quotidiano.net Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e il vigile del fuoco suo conoscente. Ma anche tutti coloro che, 19 anni fa, gravitavano nell'orbita della villetta di via Pascoli. All'epoca le comitive erano due, stando a verbali di allora senza punti di contatto se non una - facebook.com facebook #Ferrari e #Lamborghini ostaggi di una guerra commerciale che l’Italia sa solo subire x.com