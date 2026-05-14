A Zurigo, un professionista italiano è stato riferito come non accolto nel ruolo di responsabile di un reparto, secondo quanto dichiarato dall’interessato. Egli ha affermato che l’istituzione aveva evitato di affidargli casi complessi, con l’obiettivo di non influenzare negativamente le statistiche del reparto. L’individuo ha definito questa pratica come un abbandono e non come una modalità di cura. Finora, non ci sono state conferme ufficiali né commenti da parte delle autorità coinvolte.

“A Zurigo non avevano mai accettato un italiano a guidare il reparto”. “Rinunciare ai casi difficili per non ‘sporcare’ le statistiche non è medicina, ma abbandono ”. La versione di Maisano. Dopo giorni di accuse, di polemiche, ma anche di tentativi inutili dei cronisti di chiedergli un commento, parla il professor Francesco Maisano. Il medico italiano è stato dal 2014 al 2020 alla guida del reparto di cardiochirurgia dell’Università di Zurigo. Dal 2021 è primario al San Raffaele di Milano. Il Fatto nei giorni scorsi ha dato conto di una vicenda che ha provocato un terremoto nella sanità elvetica. L’Università ha presentato “un dossier indipendente ” in cui si parla di “un eccesso di mortalità di 68-74 casi . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Zurigo non hanno accettato un italiano alla guida del reparto”. Francesco Maisano risponde alle accuse: “Non accettare casi difficili per evitare rischi: non è medicina, ma abbandono”

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