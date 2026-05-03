In seguito alle contestazioni di Sogliano rivolte all’arbitro durante la partita, l’allenatore ha risposto alle accuse del Verona. La discussione si è concentrata sulle decisioni arbitrali e sui ritardi nei rinvii delle partite, che hanno coinvolto anche il risultato finale. Sogliano ha minacciato di lasciare il suo incarico, mentre le controverse decisioni hanno determinato un effetto diretto sull’andamento della gara.

? Cosa scoprirai Perché Sogliano ha minacciato di lasciare il suo incarico lavorativo?. Come hanno influenzato i ritardi nei rinvii il risultato finale?. Cosa ha risposto Spalletti alle accuse di simulazione del Verona?. Quali conseguenze avrà questo pareggio sulle ambizioni della Juventus?.? In Breve Spalletti accusa Verona di rallentare gioco con 30 secondi di attesa per rinvii.. Sogliano critica uso VAR e difende dignità club già retrocesso in Serie A.. Il pareggio 1-1 ostacola ambizioni Juventus per il quarto posto in classifica.. Spalletti lamenta simulazioni dei giocatori veronesi dopo ogni fallo subito in campo.. Il pareggio per 1-1 tra la Juventus e il Verona ha scatenato una violenta polemica dopo che Sean Sogliano ha contestato duramente l’arbitraggio, complicando le ambizioni bianconere per il quarto posto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sogliano contesta l’arbitro: Spalletti risponde alle accuse del Verona

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