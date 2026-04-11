Il caso 137 presenta una recensione che mette in luce le capacità interpretative di Léa Drucker all’interno di un film diretto da Dominik Moll. La pellicola affronta temi legati alla morale, alla sua corruzione e alla distanza tra lo Stato e i cittadini, concentrandosi su questioni di verità e abuso di potere. La narrazione si sviluppa attraverso una storia di forte rilevanza socio-politica, senza mai perdere di vista l’intensità della scena.

La morale, la morale corrotta e poi la frattura tra Stato e cittadino. Dominik Moll porta in scena una storia di marcata rilevanza socio-politica, soffermandosi sul concetto di verità e di abuso. C'è una scena, nella seconda parte, capace di trasmettere, in sottrazione, tutta la potenza narrativa de Il Caso 137. La splendida Léa Drucker, che interpreta un'agente incaricata di indagare sugli abusi dei colleghi, si ritrova a interrogare un gruppo di poliziotti (tutti uomini, e quindi sintatticamente l'allegoria è ancor più potente), rei di aver (intenzionalmente) colpito un giovane ragazzo disarmato. Il regista, Dominik Moll, che ha spiegato di aver voluto raccontare la storia mosso da un senso di giustizia, mira a elaborare il punto di vista, elaborando il senso delle immagini e della verità, per implementare - con grande piglio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il caso 137, recensione: la bravura di Léa Drucker per un film che non arretra mai

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Il regista Dominik Moll firma con "137 dossier" un’indagine poliziesca tesa e chirurgica, ambientata nel cuore di una Parigi attraversata dalle proteste. Protagonista una poliziotta che indaga su altri agenti, interpretata da Léa Drucker, intensa e magnetica Il - facebook.com facebook

IL CASO 137 - Dal 16/4 in sala Miglior attrice per Il CASO 137 Interpretando Stéphanie Bertrand, Léa Drucker conquista il secondo Premio César della sua carriera. Un’investigatrice determinata a mettere in gioco tutta sé stessa per arrivare alla verità. x.com