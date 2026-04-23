Amore e regole per i nostri amici a quattro zampe

Da ilrestodelcarlino.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno, mentre si passeggia per le strade, si notano comportamenti poco rispettosi nei confronti degli animali domestici e delle regole che li riguardano. Spesso, alcuni proprietari non raccolgono le deiezioni dei loro cani o non tengono il guinzaglio durante le passeggiate, creando situazioni di disagio per gli altri cittadini. Questi episodi si ripetono frequentemente e sono stati oggetto di conversazioni tra residenti e autorità locali.

Ci è capitato spesso di imbatterci in comportamenti incivili. Ogni giorno, durante il tragitto verso casa o camminando per strada, notiamo che molti padroni di animali non rispettano le regole della comunità. Ecco quali sono, per noi, i principi dell’ educazione cittadina riguardo alla gestione di un animale domestico. Per prima cosa, essere un buon padrone significa garantire il suo benessere fisico e psicologico attraverso amore, pazienza, cure veterinarie, una dieta equilibrata e rispetto. Chiediamo quindi ai padroni di raccogliere gli escrementi dei propri animali domestici e, in via più estesa, chiediamo al Comune di appendere cartelli e di diffondere nelle scuole questo tema.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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