A I Gigli arriva Arca di Noè in Tour | due giornate dedicate agli amici a quattro zampe
Nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio, il Centro Commerciale I Gigli si prepara ad accogliere un evento dedicato agli animali domestici. L’iniziativa, intitolata “Arca di Noè in Tour”, prevede due giornate durante le quali i visitatori potranno partecipare a varie attività e iniziative rivolte a chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe. L’evento si svolgerà in via San Quirico 165 a Campi Bisenzio.
Segnate queste date sul calendario: nel weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio il Centro Commerciale I Gigli (via San Quirico 165, Campi Bisenzio) apre le porte a un evento speciale dedicato a chi ama vivere ogni momento insieme al proprio amico a quattro zampe. Arriva “Arca di Noè in Tour”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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