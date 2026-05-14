A un passo dal collasso L’industria aggrappata alla cassa integrazione
L’industria italiana sta attraversando una fase critica, con circa centomila posti di lavoro persi dal 2008 e un aumento di oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione rispetto all’anno precedente. La produzione ha subito un calo significativo e il settore si trova sempre più legato alle importazioni dall’estero. Questi dati evidenziano una situazione di forte tensione e difficoltà per il comparto industriale nazionale.
Crollo verticale A Bari l’assemblea nazionale della Fiom Cgil, De Palma: «La vetrina del turismo non risolve i problemi strutturali, culturali ed economici» Crollo verticale A Bari l’assemblea nazionale della Fiom Cgil, De Palma: «La vetrina del turismo non risolve i problemi strutturali, culturali ed economici» Centomila posti di lavoro persi dal 2008, oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione in più in un anno, produzione in picchiata ed elevata dipendenza dall’estero. L’industria metalmeccanica italiana arretra in quasi tutti i settori e Fiom Cgil invita il governo a rilanciarla a partire dal Mezzogiorno. L’appello arriva da Bari, città scelta dal sindacato per la sua assemblea nazionale che si conclude oggi, dove il segretario generale Fiom Michele De Palma ha lanciato una «vertenza nazionale sull’industria».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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