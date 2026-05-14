A un passo dal collasso L’industria aggrappata alla cassa integrazione

L’industria italiana sta attraversando una fase critica, con circa centomila posti di lavoro persi dal 2008 e un aumento di oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione rispetto all’anno precedente. La produzione ha subito un calo significativo e il settore si trova sempre più legato alle importazioni dall’estero. Questi dati evidenziano una situazione di forte tensione e difficoltà per il comparto industriale nazionale.

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