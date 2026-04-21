Marche industria in picchiata | cassa integrazione triplicata in due anni L' allarme della Cgil | Si va verso la recessione

Nelle Marche, nei primi tre mesi del 2026, sono state richieste e approvate complessivamente 11,4 milioni di ore di cassa integrazione, tra cui FIS e fondi di solidarietà. La cifra rappresenta un aumento significativo rispetto al passato, segnalando un calo dell’attività industriale nella regione. In particolare, la cassa integrazione ha triplicato rispetto a due anni fa, suscitando preoccupazioni sul possibile avvicinarsi di una fase di recessione.