A Spello apre Tano la braceria contemporanea tra grano fuoco e vigneti | La tavola torna gesto condiviso

A Spello ha aperto Tano – Grano & Brace, una braceria contemporanea situata in una zona immersa nella campagna umbra, tra vigneti e colline. Il locale si trova sotto la stessa proprietà di due strutture di ristorazione, un wine resort e un’osteria, entrambe nella stessa regione. La location si distingue per il suo ambiente tra natura e energia, con un’offerta che si concentra sulla cucina a base di carne cotta alla brace e un’atmosfera che invita alla condivisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui