A Spello apre Tano la braceria contemporanea tra grano fuoco e vigneti | La tavola torna gesto condiviso
A Spello ha aperto Tano – Grano & Brace, una braceria contemporanea situata in una zona immersa nella campagna umbra, tra vigneti e colline. Il locale si trova sotto la stessa proprietà di due strutture di ristorazione, un wine resort e un’osteria, entrambe nella stessa regione. La location si distingue per il suo ambiente tra natura e energia, con un’offerta che si concentra sulla cucina a base di carne cotta alla brace e un’atmosfera che invita alla condivisione.
Apre Tano – Grano & Brace, una braceria contemporanea, un luogo immerso nella campagna umbra a Spello, sotto la stessa proprietà del wine resort La Favorita- Food&Wine Resort e di La Favorita- Osteria Emilia a Bastia Umbra, tra vigneti, colline e silenzi, ma allo stesso tempo connesso all’energia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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