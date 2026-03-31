Incendio tra i vigneti eroici vicino alla chiesa di San Vigilio vigili del fuoco al lavoro

Oggi nel primo pomeriggio un incendio boschivo si è sviluppato tra i vigneti eroici nelle colline di Farra di Soligo, vicino alla chiesa di San Vigilio. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e contenere il rogo. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali cause o danni.

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Un incendio boschivo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi sulle colline di Farra di Soligo, tra i vigneti eroici nelle vicinanze della chiesa di San Vigilio. In azione per contenere le fiamme stanno intervenendo numerose squadre dell'Avab e dei vigili del fuoco. L'obiettivo è soprattutto quello di confinare quanto prima l'area e limitare i danni. I soccorsi Ancora ignote le cause, sulle quali indagheranno i carabinieri. Sul posto anche il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incendio tra i vigneti eroici vicino alla chiesa di San Vigilio, vigili del fuoco al lavoro Articoli correlati Voragine in via San Felice a Bologna, paura tra i cittadini: vigili del fuoco al lavoroBologna, 18 febbraio 2026 - Si apre una voragine in via San Felice, all’altezza del civico 47. Voragine sotto i portici in via San Felice a Bologna, paura tra i cittadini: vigili del fuoco al lavoroBologna, 18 febbraio 2026 - Si apre una voragine in via San Felice, all’altezza del civico 47.