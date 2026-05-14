A spasso con 100 grammi di cocaina addosso prova la fuga sullo scooter elettrico ma viene arrestato

Un uomo è stato fermato durante un controllo di polizia mentre si trovava in sella a uno scooter elettrico. Alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi accelerando, ma è stato comunque raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina nascosta addosso. Successivamente è stato arrestato e condotto in questura. La polizia ha confermato che l’indagato non ha opposto resistenza al momento del fermo.

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