A spasso con 100 grammi di cocaina addosso prova la fuga sullo scooter elettrico ma viene arrestato

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato fermato durante un controllo di polizia mentre si trovava in sella a uno scooter elettrico. Alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi accelerando, ma è stato comunque raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina nascosta addosso. Successivamente è stato arrestato e condotto in questura. La polizia ha confermato che l’indagato non ha opposto resistenza al momento del fermo.

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Se ne andava in giro tranquillamente sperando di non essere fermato, ma quando i poliziotti lo hanno affiancato per intimargli l'alt, ha spinto sull'acceleratore prima di arrendersi al fatto che non sarebbe mai riuscito a seminarli con il suo scooter elettrico. La polizia ha arrestato ieri in via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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